La clausola di Kim è un pericolo | c’è il Manchester United Corsport

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ladi Kim è un, scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Il Napoli sta provando a eliminarla. Di chiacchierate amichevoli tra il ds Giuntoli e il suo entourage, invece, ce ne sono già state: larescissoria valida per l’estero inserita nel suo contratto, ed esercitabile tra il 1° e il 15 luglio a cominciare dall’estate 2023, è un. Inutile negarlo. E sebbene il valore base di 50 milioni sia variabile, cioè crescente perché legato al fatturato dell’eventuale acquirente, il ds azzurro ha precisato che il Napoli è già proiettato alla ridiscussione dei termini. Ovvero: l’obiettivo è provare a eliminare la. E sarebbe come vincere un Mondiale. Ci sono le attenzioni dello. Non è un mistero che voglia pagare la ...

Napoli, le ultime Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sulla: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...... Kvaratskhelia e. 'Con il management di Kvara ci sono rapporti consolidati, avremo modo di ... Giuntoli ha poi parlato anche del difensore coreano, facendo chiarezza sulla questione: 'Faccio ...La prima parte di campionato è terminata bene in casa Napoli. Il club azzurro, primo in Serie A, dovrà stare attento al calciomercato.ForzAzzurri.net - Il Napoli vuole blindare Kim Min-Jae Il Napoli non vuole lasciare nulla al caso, ragione per cui vuole assolutamente evitare il rischio di un prematuro ...