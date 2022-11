Juventus | rinnovo Rabiot | il Mondiale può fare la differenza

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Adriensi sta guadagnando la vetrina della scalata in campionato dellaa suon di ottime prestazioni. Dopo il difficile avvio della sua carriera in bianconero, il centrocampista francese si sta mettendo in mostra ed è diventato uno dei punti fondamentali della Juve di Massimiliano Allegri. AdrienCentrocampista– La situazione Il contratto del centrocampista è in scadenza a giugno e di conseguenza, a gennaio, il francese potrebbe accordarsi a paramentro zero con altre squadre. Per il momento però,è felice a Torino e i flirt estivi con il Manchester United su tutte, sembrano essere ormai alle spalle.- IlSecondo quanto ...