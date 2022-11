Juve su Karsdorp | la parabola alla Roma VIDEO

ilBianconero

Tra i possibili colpi di mercato di gennaio del club bianconero potrebbe esserci Rick. Il calciatore olandese è in rottura con l'allenatore della Roma: Mourinho in più occasioni ha lasciato ...Rickè da considerarsi un ex. Troppo ampio lo strappo, troppo poca la voglia delle due parti in ...messo alla porta e dovrebbe finire in prestito avendo richieste in Italia soprattutto da... Mercato Juve: Karsdorp resta un obiettivo concreto La Lite con Josè Mourinho ha definitivamente sancito la fine dei rapporti tra Rick Karsdorp e la Roma, con il giocatore che ha già fatto le valigi ...La Roma sta cercando di trovare una soluzione al caso spinoso di Rick Karsdorp, cercando una strada che piaccia a tutti i soggetti in causa Le parole di Josè Mourinho hanno lanciato un vero e proprio ...