Johansson | ' Sui migranti siamo pronti ad aiutare l' Italia'

... ha affermato, interpellata sulle tensioni tra Italia e Francia rispetto alla nave Ocean Viking e ai recenti flussi di migranti. "È importante affrontare come prevenire il fatto che le ...2022 - 11 - 16 15:18:45: Ue pronta ad aiutare l'Italia Sugli arrivimigranti in Italia 'siamo pronti a dare sostegno e ad aiutare in questa situazione. E avrò anche l'opportunità di incontrare il nuovo ministro ...Considerato il fatto che “la nostra principale preoccupazione è salvare le vite in mare“, la commissaria Johansson ha insistito sul fatto che “è importante agire a livello di prevenzione”, evitando ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Migranti, Piantedosi: “Accoglienza ha un limite. Serve nuova politica europea”. DIRETTA ...