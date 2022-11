(Di mercoledì 16 novembre 2022) BRUXELLES - Sugli arrivi deiina dare sostegno e adin questa situazione . E avrò anche l'opportunità di incontrare il nuovo ministrono domani in ...

... ha affermato, interpellata sulle tensioni tra Italia e Francia rispetto alla nave Ocean Viking e ai recenti flussi di migranti. "È importante affrontare come prevenire il fatto che le ...Aperturamigranti della commissaria. E anche la Cei prende posizione. Lo scandalo della conferenza stampa di Castellino alla Camera. Al nostro tavolo nella seconda parte di Metropolis: ... Johansson, "Sui migranti siamo pronti ad aiutare l'Italia" - Europa Ylva Johansson, incontrando la stampa dopo la riunione del Collegio dei commissari Ue. "Ci siamo incontrati con i nostri partner dei Balcani occidentali più volte su base settimanale e abbiamo ...BRUXELLES - Sugli arrivi dei migranti in Italia "siamo pronti a dare sostegno e ad aiutare in questa situazione. E avrò anche l'opportunità di incontrare il nuovo ministro italiano domani ...