Jim Carrey messo al bando dalla Russia | è nella lista dei personaggi non graditi a Mosca Lui commenta così

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il governo russo ha annunciato il divieto di ingresso nel suo territorio a 100 cittadini canadesi, tra cui l’attore Jim, la scrittrice Margaret Atwood e diversi giornalisti, in risposta alle sanzioni di Ottawa che lo scorso ottobre hanno preso di mira giornalisti e attori russi. Si tratta di una decisione presa in risposta alle “sanzioni attuate dal regime del primo ministro Justin Trudeau contro politici, parlamentari, giornalisti e personalità della cultura” della, ha spiegato il ministero degli Esteri diin un comunicato. Tra le persone sanzionate c’è il comico Jim, 60 anni, cheha accusato di “coinvolgimento direttoformazione di una politica antirussa aggressiva”. Dopo Sean Penn, Ben Stiller e Morgan Freeman, anche Jim...

... quando l'attrice ha 21 anni: recita nel film 'The Mask - Da zero a mito' con(nella foto con Lauren Holly a sinistra) Vai alla FotogalleryLa Russia ha sanzionato, inserendolo nella lista degli oltre 100 personaggi a cui è impedito l'ingresso nello Stato di ...La Russia ha sanzionato Jim Carrey, inserendolo nella lista degli oltre 100 personaggi a cui è impedito l'ingresso nello Stato di Putin ...L’attore è finito nella lista degli indesiderati stilata dal Ministero degli Esteri di Mosca contro 100 cittadini canadesi, in risposta alle sanzioni decise dal primo ministro Justin Trudeau. Il veto ...