Jaguar Land Rover - Thierry Bolloré lascia il ruolo di amministratore delegato

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nuovo cambio al vertice di uno dei maggiori costruttori automobilistici europei dopo l'avvicendamento tra Herbert Diess e Oliver Blume al gruppo Volkswagen.ha rassegnato le dimissioni dall'incarico didella. Il suo posto sarà assunto "ad interim" da Adrian Mardell, attuale direttore finanziario e da tre anni componente del comitato esecutivo. Motivi personali. La decisione è stata motivata con "ragioni personali" dal manager francese, che con le dimissioni chiude dopo poco più di due anni la sua esperienza al vertice del gruppo britannico controllato dall'indiana Tata Motors., ex braccio destro di Carlos Ghosn alla Renault e numero uno della Losanga per buona parte del 2019, ha ...

Marco Santucci, ceo di Jaguar Land Rover Italia, oltre all'elettrificazione ha posto l'attenzione sul tema ambientale, sottolineando come "l'estetica vada a pari passo con l'etica. Come Jrl stiamo ...... Fabrizio Longo, Brand Director Audi; Luigi Ksawery Luca', Ceo Toyota Motor Italia; Marco Santucci, CEO di Jaguar Land Rover Italia; Paolo Scudieri, Presidente ANFIA; Luca Sra, President, Truck Business ... Mobilità sostenibile, Jaguar Land Rover lancia progetto e-ducation