Jaguar Land Rover | il CEO Thierry Bolloré ha dato le dimissioni

Quattroruote

Thierry Bolloré ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di amministratore delegato diRover, dopo solo due anni dal suo insediamento . Al suo posto, ad interim, ci sarà il direttore finanziario Adrian Mardell, da oltre trent'anni al servizio dell'azienda inglese. Questa ...Scossone in casaRover dove il CEO Thierry Bolloré ha annunciato le sue dimissioni. L'ormai ex numero uno della casa automobilistica britannica era arrivato nel 2020 dopo l'esperienza alla guida di Renault,... Jaguar Land Rover: Thierry Bolloré lascia il ruolo di amministratore delegato - Quattroruote.it Thierry Bolloré ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di amministratore delegato di Jaguar Land Rover, dopo solo due anni dal suo insediamento. Al suo posto, ad interim, ci sarà il direttore ...Dopo appena due anni Thierry Bolloré lascia la carica di amministratore delegato del gruppo Jaguar Land Rover. L’addio dal ruolo di numero uno del gruppo inglese arriva per motivi personali e avrà ...