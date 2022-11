IWA EPW | Info & Card finale “Roma Caput Mundi 2022 + Ladies & Champions”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Lee ladel prossimo Show congiunto di IWA e EPW, in programma Domenica 20 Novembre aalla Stazione Birra: IWA/EPWDomenica 20 Novembre –Stazione Birra – Via Placanica 172 Inizio Ore 19.30 – Meet; Greet Ore 17.00Prevendita Biglietti QUI IWA Heavyweight TitleFlavio Augusto (c) vs Amir Jordan IWA Cruiserweight TitleMr. Flowey (c) Vs Péter Tihanyi Triple Treat Match for EPW Women’s Title (Decision Match)Amale Vs Queen Maya Vs Session Moth Martina Strap Match for EPW Silver TitleLuke Astaroth (c) Vs Nico Narciso Survivor Team MatchTeam ...