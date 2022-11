Ivanka Trump scarica il padre | ' Fai da solo | io ho chiuso con la politica'

"Amerò e sosterrò sempre mio padre, ma lo farò fuori dalla scena politica' queste le parole della 42enne, figlia preferita dal tycoon che si ricandida alla Casa Bianca per il 2024. L'ex modella americana, madre di tre figli e il marito Jared Kushner si tirano fuori dalla campagna ...'Questa volta ho scelto di mettere al primo posto i miei figli piccoli e la vita privata della mia famiglia', ha detto ancora, in un post su Instagram pubblicato mentrelanciava la sua ...Matrimonio da un milione di dollari per Tiffany Trump, che si è sposata con il miliardario di origini libanesi Michael Boulos ...L'ex presidente Donald Trump ha annunciato che si ripresenterà alla guida della Casa Bianca in occasione delle presidenziali del 2024.