“It’s a boy!” L’annuncio della gravidanza e ora quello del sesso | fiocco celeste per l’ex UeD

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Prima il sondaggio lanciato su Instagram, poi la notizia deldel secondo bebè:UeD aspetta un maschietto. La sua Ginevra, dunque, avrà presto un fratellino. Il pubblico ricorderà senz’altro quando Marianna Acierno partecipò al dating show di Maria De Filippi. Era il 2015 e si era presentata come corteggiatrice dell’allora tronista Paolo Crivellin. Lui alla fine scelse Angela Caloisi, con cui è ancora oggi è fidanzato, mentre la sua ex corteggiatrice Marianna Acierno si è poi legata ad Andrea D’Angelo, di professione ristoratore. Stanno insieme da oltre 2 anni e a marzo scorso sono diventati genitoripiccola Ginevra che, come annunciato pochi giorni fa, diventerà una “super sorella maggiore”. Leggi anche: “Benvenuto amore”. Il figlio vip è nato!(in diretta) di mamma e papà, famosi e ...

Calciomercato.com

... Holyfee), Christian Fioravanti (MyZ; Double Push; Paxcristo ... For N), Maddalena Righetto (Orkando HR), Federica Ripamonti (. ...ci sono l'agente delle Fiamme Oro Michael Cristofoletti (Hold...... Jack Harlow (Come Home the Kids Miss You) e Pusha T (Almost ... Elvis Costello & The Imposters (TheNamed If), Idles (... Il Golden Boy 2022 va a Gavi. Maldini miglior dirigente, Miretti della Juve il miglior U21 italiano