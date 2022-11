Italia | vittoria griffata | con la doppietta di Grifo battuta l' Albania Mancini lancia il 16enne Pafundi

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Unadispalanca le porte alla Nazionale di, andata in svantaggio dopo 16' per il gol di Ismajli. Il pareggio di Di Lorenzo dopo soli 4' ha riequilibrato il match, poi l'uno - ...

Vincenzo Grifo, protagonista delladell'con la sua doppietta contro l'Albania Getty Images Finisce 3 - 1 per l', che festeggia anche gli esordi - ora 54 nella gestione Mancini - ...Un attimo dopo il sorpasso: al 26' Raspadori ruba palla e serve Grifo solo in mezzo all'area per il 2 - 1 dell'. Paura sul finire di tempo: Tonali cade malissimo e resta a terra. Viene ...Il ct azzurro commenta la vittoria in rimonta per 3-1 firmata Di Lorenzo-Grifo (doppietta). Ecco le sue parole ...L'Italia vince 3-1 in rimonta contro l'Albania. Da segnalare il brutto infotunio subito da Tonali e i tre debutti tra gli azzurri di Fagioli, Pinamonti e il 2006 Pafundi ...