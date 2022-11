Italia | Mancini | «Grifo straordinario Tonali? Ecco come sta»

(3 - 4 - 3): Meret; Scalvini, Bonucci (90' Pafundi), Bastoni; Di Lorenzo, Tonali (46' ... All.:Ammoniti : Verratti, Bare, Roshi2022 - 11 - 16 19:38:25 La formazione ufficiale degli azzurri(3 - 4 - 3): Meret; Scalvini, ... tutte in trasferta, contro Albania e Austria che vede impegnata la di Roberto. Tra gli ...Roma – L’Italia ha battuto l’Albania 3-1 in una partita amichevole. I gol nel primo tempo al 16' di Ismajili, al 20' di Di Lorenzo, al 25' di Grifo. Nel secondo tempo, al 19' di Grifo. i Consigli.it ...L’Italia batte 3-1 l’Albania all’Air Albania Stadium di Tirana in amichevole. Gli azzurri di Mancini non sbagliano con un grande protagonista. Gli albanesi vanno in vantaggio al 16' con il colpo di te ...