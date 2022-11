Italia | brutta caduta per Tonali | il rossonero esce dal campo in barella

... le sue condizioniInfortunio per Sandro Tonali sul finire di primo tempo di Albania -. Il centrocampista del Milan è stato costretto ad uscire in barella dopo unacaduta a metà campo. ...Infortunio Tonali,caduta per il centrocampista della Nazionale: costretto a uscire in barella. Le condizioni Sul finire del primo tempo di Albania -è stato costretto a uscire Sandro Tonali. Il ...Sandro Tonali ha lasciato il campo in barella prima della fine del primo tempo della gara di Tirana tra gli azzurri e l'Albania dopo uno scontro di gioco ...Il centrocampista del Milan, impegnato con la Nazionale italiana a Tirana, è stato costretto a uscire dopo una brutta caduta: attimi di apprensione. Gara viva e ricca di emozioni, ma momenti di ...