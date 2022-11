Ischia | maltrattamenti a minori | accusate 4 suore di un istituto religioso | una arrestata**

TGCOM

...di un'indagine dei carabinieri e della sezione "Fasce deboli" della Procura di Napoli sfociata in un'ordinanza a cui hanno dato ieri sera escuzione i militari dell'arma della compagnia di. ...a bambini in un istituto per minorenni. E' una indagine dei carabinieri della Compagnia di, che hanno dato esecuzione a misure cautelari personali, emessa dal gip di Napoli, su ... Ischia, arrestata suora per maltrattamenti su minori in un istituto religioso ISCHIA. Una suora arrestata, la madre superiora ed altre due sottoposte al divieto di dimora in Campania: è questo il bliancio di un'indagine dei carabinieri e della sezione "Fasce deboli" della Procu ...Una suora arrestata, la madre superiora ed altre due sottoposte al divieto di dimora in Campania: è questo il bliancio di un'indagine dei carabinieri e della sezione ...