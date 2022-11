Io non me ne frego In mare | ong | Flavio Insinna si schiera contro il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Scende in campo. Il conduttore de L'Eredità, noto programma di Rai1, torna a parlare del proprio impegno sociale. Senza mettere in disparte la politica. "Mio padre, che è stato per un periodo medico imbarcato con la Marina militare, quando mi ha portato perda bambino, mi ha insegnato che inci si aiuta, senza se e senza ma", esordisce in un'intervista a Oggi in chiaro riferimento a quanto sta accadendo. Da giorni Italia esi stanno battendo per far valere i propri diritti in Europa, soprattutto quelli che riguardano l'accoglienza. Lasciato alla mercé delle ong, il Paese è continuamente il porto prediletto per le organizzazioni non governative battenti bandiere straniere. Da qui la richiesta dell'esecutivo di cambiare strategia. Anche se per ...