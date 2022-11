Intesa | a Brescia 10 ' Imprese Vincenti' | il welfare è al centro

Arriva ail roadshow di Imprese Vincenti, il programma diSanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale. Dopo gli ...... Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico, Emilio Del Bono, sindaco di(... Ma se non c'èsulle cose da fare in Lombardia ognuno andrà per la sua strada". M5S, VIOLI E DI ...Arriva a Brescia il roadshow di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale. (ANSA) ...Arriva a Brescia il roadshow di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale. (ANSA) ...