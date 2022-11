Inter su Carlos Alcaraz | il Racing chiede 12 milioni

QuestoAlcaraz non è di Murcia, Spagna, ma di La Plata, provincia di Baires. Non è il numero uno del ranking e non va nemmeno a rete. Semmai le reti le segna e con una ha mandato in estasi un popolo, ...Oltre a Vazquez, il sodalizio meneghino segue un altro baby di belle speranze comeAlcarez, ... Il centrocampista italiano gioca poco e l'potrebbe cercare di anticipare il suo addio per non ...L'esterno sinistro non gioca con Gattuso e può arrivare in prestito. Il centrocampista del Racing è un talento nel mirino dell'I ...Il centrocampista classe 2002 puntato da Marotta e Ausilio: è già stato visionato da Baccin e Colidio può essere la contropartita tecnica per abbassare il prezzo. Affare da chiudere per gennaio o per ...