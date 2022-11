Inter | il rinnovo di Dzeko mette tutti d'accordo Ma c’è un ostacolo

Piace tantissimo al Marsiglia e altre squadre, spesso l'è stata accostata ma non credo ...e se farà anche solo la metà di quanto sta facendo in campionato sarà difficile arrivare al, ...Merita il, è un grande professionista ed è attaccato alla maglia . Come tanti 'vecchietti' ... però, Edin sarà libero di ascoltare altre offerte, motivo per cui la dirigenza dell'dovrebbe ...La dirigenza è vicinissima a chiudere la trattativa di rinnovo con il difensore dopo mesi di speculazioni, gran sollievo per Inzaghi A campionato sospeso nell’attesa che si compia il Mondiale in Qatar ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...