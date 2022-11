Inter | Gazzetta | “Gioiellino argentino per il mercato nerazzurro”

(Di mercoledì 16 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadraha giàin mente davvero il futuro con gli acquisti possibili ad oggi. “Questo Carlos Alcaraz non è di Murcia, Spagna, ma di La Plata, provincia di Baires. Non è il numero uno del ranking e non va nemmeno a rete. Semmai le reti le segna e con una ha mandato in estasi un popolo, quello del Racing che tra i tifosi mette in prima fila Diego Milito e Lautaro Martinez. Sono idoli fabbricati nel club di Avellaneda prima di diventare grandi all’. E sono l’esempio di un filo teso tra due società amiche”. “Non sembra spezzarsi neanche di questi tempi, visto che i nerazzurri hanno deciso di puntare forte sul centrocampista del Racing, omonimo del tennista. A 19 anni è l’ultimo e più brillante gioiello del club che in Argentina chiamano solo ...

Commenta per primo L'stringe i tempi per il rinnovo del contratto a Milan Skriniar . Come si legge sulladello Sport , oggi è in agenda una video - call tra Marotta, Ausilio e l'entourage del difensore ...A gennaio l'Inter potrebbe fare un cambio sulla fascia. Robin Gosens, infatti, pare destinato a lasciare i nerazzurri dopo un'esperienza infelice ...Il centrocampista classe 2002 puntato da Marotta e Ausilio: è già stato visionato da Baccin e Colidio può essere la contropartita tecnica per abbassare il prezzo. Affare da chiudere per gennaio o per ...