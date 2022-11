Inter | corsie scorrevoli | Gosens al passo d’addio | Vazquez l’obiettivo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’amore tra l’non è mai sbocciato definitivamente ecco perché il tedesco potrebbe lasciare spazio asulla corsia mancina L’amore tra l’non è mai sbocciato definitivamente ecco perché il tedesco potrebbe lasciare spazio asulla corsia mancina. Il tedesco spinge per tornare in Bundesliga dopo la mancata convocazione per il Mondiale e lo scarso utilizzo con i nerazzurri. Al suo posto i nerazzurri stanno lavorando con il Valencia per il giovane spagnolo. La società spagnola ha aperto al prestito del classe 2003 ecco perché la strada potrebbe essere scorrevole. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cambiano le gerarchie in casa nerazzurra, non le necessità. Quantomeno quelle a medio - lungo termine. Nell'che cerca una nuova stabilità dopo questa prima parte di stagione, lelaterali continuano a essere oggetto di valutazioni approfondite. Ma non solo le. Come anticipato dalla nostra redazione, infatti, la dirigenza è al lavoro anche ...