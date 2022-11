Infortunio Tonali | ULTIMI aggiornamenti | come sta il giocatore

(Di mercoledì 16 novembre 2022)sul centrocampista azzurro: eccosta ildel Milan Grande apprensione per le condizioni di Sandro. Il centrocampista rossonero è uscito nel primo tempo di Albania-Italia dopo una brutta caduta su un contrasto aereo, cadendo così su spalla e testa. Stando a quanto riferito dalla RAI, sono stati effettuati degli accertamenti in una clinica di Tirana. Ilè arrivato sulle sue gambe, cosciente nonostante il forte dolore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

2022 - 11 - 16 22:01:15 51' Cambio Albania, Roshi sostituisce Armano Broja per2022 - 11 ...36:15 48' fine primo tempo 2022 - 11 - 16 21:36:00 46' Problema alla spalla per, caduto ...Subito soccorso,è uscito in barella ma cosciente. Al suo posto Mancini ha fatto entrare Ricci .Pessime notizie per il Milan e per i suoi tifosi. L'episodio rischia di essere una vera e propria doccia fredda per il tecnico Pioli.51' - E' riamsto a terra Broja, l'attaccante albanese sembra non farcela. 50' - Occasione Albania! Riparte la squadra di Reja: Bajrami scodella sul secondo palo dove ...