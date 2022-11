Influenza | medici famiglia | “Molti più casi rispetto pre-Covid”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – “L’è arrivata con5 volte superiori all’epoca pre-”. A tracciare il quadro è Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione deidina generale (Fimmg), ospite a ‘Porta a porta’ su Rai 1. “Ce lo mostrano i dati del bollettino Influnet dell’Istituto superiore di sanità” dice. “In particolare – aggiunge – la popolazione giovane e i bambini, che per 2 anni non si sono contagiati grazie all’utilizzo di mascherine a scuola, sono ‘vergini’ sul piano immunitario e più suscettibili al virus dell’”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

