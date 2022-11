‘Indie Jungle’ | sabato 19 novembre la nuova puntata?

Leggi su funweek

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Prosegue l’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento musicale che propone 12 puntate monografiche per altrettanti concerti dedicati al pubblico televisivo. Con protagonista Mobrici, ladi Indie Jungle andrà in onda19alle ore 20.10 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand. Dopo una vasta produzione come frontman del gruppo indie pop Canova, Matteo Mobrici, conosciuto semplicemente come Mobrici, nel 2021 ha pubblicato il suo primo disco da solista dal titolo Anche le scimmie cadono dagli alberi, che contiene anche i singoli Povero cuore con Brunori Sas e Scende con Gazzelle. Il suo ultimo singolo Giovani mai, uscito nel maggio 2022, ha anticipato il lungo tour estivo del cantautore. Da sempre spirito libero, autoironico ...