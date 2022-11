Il Volo pubblica la cover Happy XMas War Is Over | a dicembre tre live nei palasport

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Illanatalizia(War Is), atreneiDopo lo straordinario successo del tour 2022 che è arrivato nelle principali città europee, in Canada, Nord America, Giappone e Australia, Ilha preparato un’altra sorpresa per i fan che lo seguono da tutto il mondo: un nuovo singolo natalizio,del celebre brano(War Is) di John Lennon e Yoko Ono, in uscita in digitale venerdì 18 novembre (Epic / Sony Music) e da ora disponibile in pre-save e pre-add qui: https://IL.lnk.to/...