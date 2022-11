Il vescovo di Nola esprime ‘sofferenza’ per i lavoratori Dema

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ildi(Napoli), Francesco Marino, ha espresso la propria ”sofferenza” per il dramma degli operai dello stabilimento aeronautico e aerospazialeSpa di Somma Vesuviana, che temono il licenziamento o la chiusura della fabbrica alla luce delle difficoltà dell’azienda. I, che da mesi lottano per vedere loro riconosciuti gli stipendi pregressi, si sono rivolti al presule che, in una nota, ha sottolineato l’impegno della Chiesa dia seguire la vicenda e a ”favorire il dialogo con il nuovo management dello stabilimento, i sindacati e le istituzioni preposte”. Gli operai attendono un piano di rilancio da parte dei vertici aziendali, dopo la perdita di alcune commesse che metterebbe a rischio il futuro occupazionale dei ...

La Repubblica

Lo afferma ildi, Francesco Marino. "La Chiesa diè impegnata a seguire con attenzione la vicenda cercando di favorire il dialogo con il nuovo management dello Stabilimento, i ......ed infine il Lavoro di rete a cura di Raffaele Cerciello (Vicedirettore della Caritas die ...e con la consegna degli attestati di partecipazione e di una copia della Lettera Pastorale del"... Lavoro: vescovo di Nola esprime 'sofferenza' per lavoratori Dema Somma Vesuviana. In allegato la nota con la quale il vescovo di Nola, Francesco Marino, esprime «sofferenza» per il dramma degli operai di Somma Vesuviana che lavorano per l’azienda Dema Spa. Si ...La Chiesa di Nola è impegnata a seguire con attenzione la vicenda cercando ... famiglia che vedono minacciato il loro futuro e quello dei propri figli. Sebbene il Vescovo non possa fornire un supporto ...