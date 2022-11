Il ritorno di Carnesecchi | “Italia mi sei mancata L’infortunio mi ha fatto crescere | ora lavoriamo per un grande Europeo”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Marcoè tornato. Dopo aver saltato le partite decisive per la qualificazione all’Europeo e i primi due test amichevoli della stagione contro Inghilterra e Giappone, il portiere – operato alla spalla nello scorso mese di giugno – fa di nuovo parte della Nazionale Under 21, che a Cesenatico (non lontana da Rimini, sua città natale) prepara l’amichevole di sabato alle 17.30 (diretta Rai2) contro la Germania in programma allo stadio ‘Del Conero’ di Ancona. “In Svezia ero in tribuna perché decisi di stare vicino ai miei compagni – ricorda-. La gara decisiva contro l’Irlanda, invece, la vidi attaccato al divano, e fortunatamente è andato tutto per il meglio. Mi è capitato, durante il periodo di inattività, di indossare i guanti anche fuori dal campo pensando “prima o poi li rimetterò”: l’infortunio mi ha...

