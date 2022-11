Il ritmo musicale dei dipinti di Giorgio Griffa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 16 novembre 2022), classe 1936, è un personaggio anomalo del mondo dell’arte italiana: per tutta la vita ha svolto la libera professione di avvocato a Torino e contemporaneamente si è affermato grazie alla sua ricerca pittorica, fino a diventare uno degli artisti italiani più celebrati in tutto il mondo.è noto per le sue grandi opere su tela in cui il segno si fonde con il colore. L’artista non solo dipinge sulla tela “libera”, senza telaio, ma concepisce la pittura come scelta razionale di liberazione. La pittura, per, è infatti il punto di incontro tra ragione e libertà, uno strumento di laica estasi, che ha fatto e fa da contraltare a un’ordinata vita privata da libero professionista. Capiamo perciò il perché la sua pittura sia puro gesto: qualsiasi finalità esterna “all’arte per l’arte” sarebbe uno ...