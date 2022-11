Il presidente di RTL 102 5 Lorenzo Suraci e il caporedattore Paolo Pacchioni hanno ricevuto il Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) : i dettagli Ieri sera, 15 novembre 2022, ildi RTL 102.5e ilad Anghiari (Arezzo) il“La”.hail“Città della battaglia” per alti meriti sportivi, perché la cultura dello sport è da sempre uno dei pilastri dell’informazione di RTL 102.5., in qualità di firma prestigiosa della stampa, hailGiornalistico “Piero della Francesca”. Leggi anche –>alberto de ...

RTL 102.5

... scrittore di libri, editorialista di quotidiani, radio (), e anche di Prima comunicazione, ... appunto, un contributo al cambiamento del nostro Paese', spiega Delzio, nel ruolo di neo, ...... Roberta Roccanova e Emanuele Borri (QVC), Paolo Ballerani (Persidera), Eduardo Montefusco (RDS), Francesco Dini (Elemedia), Tarak Ben Ammar (Prima Tv), Lorenzo Suraci (), Jaime Ondarza (Viacom), ... Il presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci e il caporedattore Paolo Pacchioni vincono la XIII Edizione del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Ieri, 15 novembre 2022, Lorenzo Suraci e Paolo Pacchioni hanno ricevuto ad Anghiari, in Toscana, i premi “Città Della Battaglia” per alti meriti sportivi e il premio giornalistico “Piero Della Frances ...