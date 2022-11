Il patto segreto Draghi-Di Maio per garantirgli una poltrona

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sarebbe Marioil regista occulto dell’operazione che dovrebbe portare Luigi Diad accomodarsi su una superin Europa. Dopo il deludente risultato elettorale che lo ha estromesso da Montecitorio, l’ex ministro degli Esteri sarebbe infatti in pole per la nomina a Commissario al Golfo. A sponsorizzare Giggino con l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, sarebbe stato nientepopodimeno che Mario. Il motivo? La fedeltà incondizionata che in più di un’occasione Diha dimostrato nei confronti dell’ex premier. Più precisamente, il futuro incarico europeo che dovrebbe ricevere l’ex capo politico dei Cinque Stelle sarebbe figlio di unche quest’ultimo avrebbe a suo tempo ...

Più precisamente, il futuro incarico europeo che dovrebbe ricevere l'ex capo politico dei Cinque Stelle sarebbe figlio di unche quest'ultimo avrebbe a suo tempo stipulato con Draghi. ...... ma Julia non vuole rivelargli il suo. Un Altro Domani Anticipazioni: Ines non sta bene Inés non si fida di Alicia e vuole rompere il. Angel però non sembra affatto d'accordo , crede ...Il patto, segretissimo, risale esattamente a una settimana fa. Martedì 8 novembre, quando Renato Schifani vola a Roma. Incontra Matteo Salvini, assieme al collega calabrese Roberto Occhiuto, per rilan ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...