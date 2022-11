Il padre di Saman arrestato in Pakistan | sarà estradato in Italia Scappò con la moglie dopo scomparsa figlia

- Ahabbar Abbas accusato di sequestro di persona e occultamento del cadavere della figlia, in concorso con la moglie ancora latitante, uno zio e due cugini, questi ultimi in carcere in ItaliaUna svolta inattesa: oggi, mercoledì 16 novembre, in Pakistan è stato arrestato ildiAbbas . Shabbar Abbas è stato arrestato per l'omicidio della figlia 18enne, scomparsa dalla provincia di Reggio Emilia la notte del 30 aprile 2021, dopo che aveva rifiutato un ...Ahabbar Abbas accusato di sequestro di persona e occultamento del cadavere della figlia, in concorso con la moglie ancora latitante, uno zio e due cugini, questi ultimi in carcere in Italia ...Saman Abbas è la 18enne uccisa dalla sua famiglia per una foto, in cui veniva ritratta mano nella mano con il suo fidanzato, mentre si baciavano. La - ParmaPress24 ...