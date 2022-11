Il nuovo look di Meloni agita le femministe | arriva l' analisi sociologica

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Un missile cade in Polonia e si è sull’orlo della Terza Guerra Mondiale con lo spettro dell’atomica, c’è la crisi energetica, c’è una pandemia ancora in atto e ci mancano solo che compaiano i quattro cavalieri dell’Apocalisse e la Soncini spreca preziosi bit informatici per parlare di come si veste il Primo Ministro Segui su affaritaliani.it