Il nuovo libro di Giampiero Mughini | «Mio padre fascista e le tragedie del Novecento | dai pogrom al ‘68»

Agenzia ANSA

... quando le riforme della flexsecurity rapportate al contesto italiano, formulate nelbianco ... la prima fase delPd guidata da Veltroni, le riforme sociali e istituzionali del Governo ...E ilsi concentra su questo. Mi sono reso conto che, al netto di una serie di biografie ... Messi e la solitudine del numero 10 Messi è ilMessi Messi e le punizioni: come migliora un ... Il libro della vita, Cofferati apre nuovo ciclo incontri Il suo nuovo album, «Tutti i sogni ancora in volo», in uscita venerdì, ha lo stesso titolo dell'ultimo suo libro autobiografico, edito da Rizzoli, e darà il titolo al tour al via il 25 novembre dal ...Leggere i libri di Giampiero Mughini è sempre un grande piacere intellettuale, in particolare quando sono scaldati (lui direbbe speziati) da squarci autobiografici. Nella sua ultima opera — «I ...