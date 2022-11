Il Mussolini raccontato da Mirella Serri | un odiatore e un sessuomane frustrato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il meccanismo (o il giochetto) è risaputo: con l’intento di criticare “il male”, se ne parla, lo si descrive, lo si cesella e ci si sfruculia fino a normalizzarlo, renderlo commestibile, scontato. Quando non lo si eroicizza tout court, com’è avvenuto con certe serie televisive sul malaffare nostrano e inseguendo ogni flatus vocis della politica, ridotta a circo e gossip. E come avviene con il fascismo e Benito, in tempi meloniani e sovranisti: il crapùn, el matt, il Cavalier Benitonon è mai stato così à la page, anche nell’editoria. In attesa di una bella serie tv con Pierfrancesco Favino, cos’altro ci sarà da scoprire sul duce? “La mascella al cortile, parlava – dice Francesco De Gregori in una canzone profetica, Le storie di ieri – Troppi morti lo hanno smentito / Tutta gente che aveva capito”. E invece non s’è capito abbastanza ...