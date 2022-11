Il Monza ha la squadra più italiana

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) della Serie A. I numeri del club brianzolo sono decisamente da record. Eccoli Con un legittimo orgoglio, anche perché da quando c’è Palladino in panchina la situazione delè totalmente cambiata, il club brianzolo ha postato un tweet nel quale si mette in evidenza come nelle prime 15 giornate di campionato la composizione dellasia sempre stata a maggioranza. Una buona notizia che potrebbe impreziosirsi se stasera un giocatore del, Matteo Pessina, diventasse il primo giocatore del club a vestire l’azzurro, un evento storico. I Biancorossi sono lapiùdella @SerieA ?????Su 15 gare di campionato, i calciatori italiani schierati nella formazione iniziale delsono stati:– 10 in 2 partite– 9 in 2 partite – 8 in ...