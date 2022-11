“Il Mondo di Leo” | arriva in tv il primo cartone inclusivo per i bambini autistici

Un programma che racconta le avventure di un bambino con disturbo dello spettro autistico. È questo ildi, primo progetto ...ROMA - Arriva su Rai Yoyo, da lunedì 28 novembre alle ore 10:05 e in replica alle 18:30 - e disponibile in anteprima su RaiPlay con tutti gli episodi da venerdì 18 novembre - "Ildi", la prima serie animata italiana che racconta le avventure di un bambino con disturbo dello spettro autistico, prodotta da Rai Kids e Brand Cross e ideata per parlare direttamente a ...L’elenco dei 50 campioni che rappresenteranno le rispettive nazionali ai Mondiali di Qatar 2022, da Messi per l’Argentina a Neymar per il Brasile, fino a Mbappé per la Francia e CR7 per il Portogallo, ...Trenta miliardi da usare, in larga parte per il caro-bollette, più cinque-sette che si potranno aggiungere sotto forma di fondi europei “dirottati” verso ...