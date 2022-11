Il Manchester United rimuove il poster di Ronaldo dalla facciata di Old Trafford

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ufficialmente ilnon ha preso alcuna decisione nei confronti di Cristianodopo la lunga intervista rilasciata a Piers Morgan, che andrà in onda integralmente questa sera, in cui ha detto di essere stato tradito del club e dai compagni. «Ilha cercato di costringermi ad andare. Non solo l’allenatore, ma anche gli altri ragazzi che sono intorno al club. Mi sento tradito dal club». Ma a volte i gesti valgono più di mille parole e infatti sta facendo notizia il video che circola della rimozione del murales di Cr7di Old. Il gesto è senza dubbio, l’ennesima evidenza, della oramai insanabile frattura tra il club e il campione portoghese. Intanto il tecnico della Nazionale portoghese, dal ...