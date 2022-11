Il male che gli uomini fanno

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Archistar, collaboratrici del New Yorker, maniaci, serial killer, poliziotti corrotti, avvocati reticenti, figli ribelli, ragazze trucidate, giustizieri hipster. Frullate tutti questi ingredienti, aggiungeteci il rapimento di una diciassettenne, un delitto irrisolto di trent’anni prima, mettete tutto nelle campagne lombarde vicino a Cremona e avrete , il nuovo thriller di Harper Collins appena uscito in libreria. Torna così sulla scena uno dei pesi massimi della letteratura italiana, Sandrone Dazieri, un tizio che dopo aver fatto in gioventù il cuoco, il facchino e il correttore di bozze, oggi è tradotto in oltre trenta paesi e con i suoi romanzi è balzato in testa alle classifiche di vendita, oltre che in Italia, in Francia, Spagna e nel Regno Unito. La storia è questa: Itala Caruso, detta la “Regina”, è una poliziotta a capo di un’armata Brancaleone di colleghi che ...