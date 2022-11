Il M5S contro il partito dell’inceneritore

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Quello di Gualtieri pare essere in tutto e per tutto l’inceneritore della discordia. Casus belli sfruttato dalla destra per far cadere il governo Draghi a luglio, e ora responsabile della mancata alleanza tra dem e Cinque Stelle nella Regione Lazio. Perché sì, ormai la possibilità di un’alleanza giallorossa, con la candidatura di Alessio D’Amato, sembra sfumata completamente. Dopotutto Giuseppe Conte l’aveva detto chiaro e tondo che sull’inceneritore non avrebbe fatto passi indietro. Era – ed è – in effetti, uno dei punti programmatici chiave che i 5S avevano posto per rendere concreta la coalizione con i dem e che aveva portato nei giorni scorsi a dichiarazioni schizofreniche all’interno del Pd: da una parte c’era il sindaco di Roma che diceva che l’inceneritore sarebbe stato pronto entro il 2025 e dall’altra l’ormai ex governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che invece affermava ...