Il dubbio Valerio Scanu | “Che mio padre abbia fatto il voto di morire al posto mio”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Mi hanno asportato mezzo polmone”per la prima volta racconta di avere avuto paura del tumore. Non ha mai detto niente, ne parla per la prima volta, nemmeno la sua famiglia sapeva fino in fondo cosa fosse quel “tumoretto”.ha paura che suoun, che se lui è in vita è perché papà Tonino ha chiesto dialsuo. A Oggi è un altro giornoracconta quel giugno: “Un po’ ho schermato la mia famiglia minimizzando la cosa, volevo fare l’eroe…”. Non si poteva fare l’esame istologico prima dell’operazione, l’ago aspirato avrebbe potuto fare danni. Gli avevano detto che era una cosa davvero brutta, il suo medico lo chiamava il tumoretto, era di ...

InformazioneOggi.it

Perch di letteratura si parla e in letteratura un margine diva pur sempre conservato. Del ... a Virginia Woolf, a Cline, in sintomatica consonanza con il saggio diMagrelli appena ......da uno straordinario Fabrizio Gifuni - la brigatista Adriana Faranda inizia ad avere qualche... abbandona sua figlia e entra in clandestinità assieme al suo compagno,Morucci ( Gabriel ... Valerio Scanu sorprende i Fan: proposta di Matrimonio e coming out – il futuro sposo “Mi hanno asportato mezzo polmone” Valerio Scanu per la prima volta racconta di avere avuto paura del tumore. Non ha mai detto niente, ne parla per la prima volta, nemmeno la sua famiglia sapeva fino ...Jessica Pelizon, sorella di Nikita, si è scagliata contro lo staff del GF Vip perché non le permette di avere un confronto con la familiare.