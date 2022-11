Il Colosseo si illumina di viola per la Giornata Mondiale dei prematuri

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ogni anno nel mondo nascono circa 15 milioni di neonati(prima della 37ª settimana di gestazione). In Italia sono oltre 30mila, pari al 6,9% delle nascite, tasso che con la pandemia è aumentato all'11,2% nei casi di donne con infezione da Sars-Cov-2. Per questo, il 17 novembre è il Worldty Day, evento riconosciuto dal Parlamento Europeo, che mira a richiamare l'attenzione sul tema dellatà natale. Roma quest'anno illuminerà diil, allineandosi così con i monumenti delle più grandi città del mondo. Inoltre, l'Unità di Neonatologia del Policlinico Umberto I, Dipartimento Materno infantile dell'Università La Sapienza di Roma, diretta dal prof. Gianluca Terrin, ha organizzato una serata di beneficenza per aiutare operatori, istituzioni e famiglie a essere ...