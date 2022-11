Il Centro anti-disinformazione di Kiev attacca la filosofa Donatella Di Cesare | «Propaganda russa»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina ha pubblicato un tweet in cui accusa, attraverso il canale Telegram del suo, laDidi «diffondere narrazioni identiche a quelle russe sui media occidentali, coprendosi con le immagini di un “europeo purosangue” e di un “intellettuale“». Di, docente ordinaria di Filosofia teoretica alla Sapienza Università di Roma e grande esperta di Heidegger, è finita spesso aldi controversie per le sue posizioni sulla guerra in Ucraina, considerate da alcuni vicine all’aggressore russo. Sul canale Telegram il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina approfondisce la questione: «In un’intervista alla ...

tviweb

... la polizia ucraina ha detto che i soldati russi hanno preso il controllo deldi detenzione ... I nostri sistemi di difesa- aerea entrano in funzione se c'è un attacco ma non abbiamo ...La polizia ha detto che i soldati russi hanno preso il controllo di undi detenzione ... I nostri sistemi di difesa- aerea entrano in funzione se c'è un attacco ma non abbiamo evidenze che ... Ragazzo rifiutato da centro anti-violenza, MovimentiAMOci: , "Il centro è specializzato e rivolto alle donne", "Si cerca di sminuire il vero problema: la violenza maschile" Rimettere al centro la sharing economy, in un momento di crisi globale. È l’obiettivo delle novità che Airbnb lancia oggi a New York, in anteprima su LOGIN e poche altre testate internazionali.Scoppia la pace tra i residenti e i gestori dei locali del centro storico di Benevento, finalmente faccia a faccia al tavolo della movida. Un incontro, annunciato già nei giorni scorsi dall'assessore ...