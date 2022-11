Il Barcellona nei guai | batosta per l’attaccante Lewandowski

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 novembre 2022) I campionati si sono fermati per lasciare spazio al Mondiale in Qatar del 2022. Un torneo molto equilibrato è la Liga spagnola, sono due le squadre in grado di lottare per il titolo finale: il Real Madrid e il. I Blancos sono completi dal punto di vista della rosa e tecnico, i blaugrana sono nettamente più forti con l’arrivo di un attaccante come. La doppia espulsione proprio del polacco e di Piqué contro l’Osasuna rischia di rovinare i piani dell’allenatore Xavi.ex Bayern Monaco è stato squalificato per tre giornate, il difensore per quattro turni. Lo spagnolo non sconterà mai la squalifica, si è infatti ritirato dal calcio giocato. Il problema più grande per ilriguarda proprioche non potrà scendere in campo nelle prossime tre partite ...