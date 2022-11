I Rotaract Club fiorentini uniti per combattere le malattie rare infantili - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

I diecidel territorio fiorentino uniscono le forze e sposano la Campagna 'Gocce di speranza', promossa dall'Associazione Voa Voa Amici di Sofia aps, per il finanziamento del primo progetto ...Nella serata di sabato 12 novembre 2022 si è svolto il tradizionale evento 'Viaggio Di Vino' deldi Senigallia. La serata, che ha avuto luogo presso il City Hotel di Senigallia, è stata co - organizzata con il Sommelier Professor Luigino Bruni , docente dell'Istituto di Istruzione ... I Rotaract Club fiorentini uniti per combattere le malattie rare infantili I dieci Rotaract Club del territorio fiorentino uniscono le forze e sposano la Campagna "Gocce di speranza", promossa dall'Associazione Voa Voa Amici di Sofia aps, per il finanziamento del primo proge ...The Rotary Club of Athens received a Citation Certificate at the recent District Conference, coming in one point behind Gilmer’s Rotary Club for the Bill Campbell Award. This award is ...