“I partiti dimostrino il loro impegno per la pace” Mozione del Movimento 5 Stelle in Aula il prossimo 29 novembre

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ilha depositato oggi unaa prima firma Giuseppe Conte che chiede ancora una volta al Governo di venire inper illustrare al Parlamento e discutere con tutte le forze politiche la strategia da perseguire nel conflitto Russia-Ucraina, al fine di promuovere iniziative che vedano il nostro Paese farsi interprete e protagonista di una nuova fase negoziale per fermare l’escalation militare. La Conferenza dei capigruppo, annuncia il, “ha accolto la nostra richiesta, calendarizzando per martedì 29la discussione della”. “Bene che ci sia finalmente una data e che il Parlamento, luogo di confronto e discussione per antonomasia, sia chiamato a pronunciarsi su un tema così sfidante vista la fase ...

Il Fatto Quotidiano

"I partiti dimostrino il loro impegno per la pace". Mozione del Movimento 5 Stelle in Aula il… Il Movimento 5 Stelle ha depositato oggi una mozione a prima firma Giuseppe Conte che chiede ancora una volta al Governo di venire in Aula per illustrare al Parlamento e discutere con tutte le forze p ...