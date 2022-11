I movimenti dell' attentatrice di Istanbul | le mosse e l' esplosione | GUARDA

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La poliziaa Turchia ha diffuso un filmatoe telecamere a circuito chiuso che mostrerebbe le attività di una donna, accusata di essere la principale sospettata'attentato di domenica nel popolare viale Istiklal di. Secondo la polizia il filmato, distribuito ai media turchi, mostra la donna, indicata nelle didascalie del video come “sospettata” e cerchiata in rosso, avvicinarsi al luogoun'ora primaa strage e sedersi per 41 minuti su una panchina. A questo punto, le didascalie del video recitano: “16.11 La sospettata lascia lo zaino sulla panchina e inizia a camminare”. Poi inizia a correre dopo l', secondo le didascalie, che recitano: “16.14 la sospettata inizia a prendere le distanze correndo dopo ...

left

Avevano i radiofari spenti, il che significa che non trasmettevano informazioni sui loro... Gran parte dei sospetti sono rivolti alla Russia , che sta portando avanti l invasioneUcraina ......frecciata il ministro la riserva anche agli 'Stati che esortano l'Italia ad accollarsi gli oneri'accoglienza, ma sono tra i fautori più intransigenti, in sede europea, del contrasto ai... Vent'anni dopo il Social forum di Firenze, i movimenti tornano a camminare insieme (Teleborsa) - "La politica monetaria non influenza l'economia in pochi giorni ma in molti mesi, ovvero da un'anno e mezzo e tre anni sulla domanda aggregata. Non dobbiamo ...Per il Movimento è tempo invece di prediligere i canali diplomatici, favorendo i negoziati di pace, anche prima che l'Ucraina possa arrivare a una situazione di equilibrio o di vantaggio nei confronti ...