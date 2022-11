I lividi sul corpo della studentessa che accusa Ciro Grillo sono compatibili con una violenza sessuale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Secondo la prima testimonianza in aula nel processo aper il presunto stupro di unaitalo-norvegese, isulragazza sarebberosia con la presuntasubita la notte del 16 luglio 2019 sia con eventuali cadute mentre faceva sport. Questo stando al pareredottoressa Vera Gloria Merelli,clinica Mangiagalli di Milano, che insieme ai due colleghi, la ginecologa Marta Castiglioni e la psicologa Laila Micci, visitò la giovane nove giorni dopo i fatti. La vicenda è nota: in una villetta di Porto Cervo in Costa Smeralda quattro ragazzi genovesi, amici d’infanzia, tra cui, avevano passato la serata insieme a due ...

