I Giardini del Gelato – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) IdelVia Borsieri, 11 – 20159Tel. 02/39528617 Sito Internet: Tipologia: gelateria Prezzi: coni e coppette 2,70/5€,23€/kg, panna 0,50€ Chiusura: Martedì OFFERTA Questa gelateria rimane un piccolo, prezioso presidio di lavorazione rigorosamente artigianale a due passi dai grattacieli di Piazza Gae Aulenti. Nonostante gli avvicendamenti di insegna, la proposta rimane quella che le scritte su vetrina e pareti scandiscono in maniera visibile: un“100% naturale” senza addensanti o coloranti, con rispetto per l’integrità delle materie prime e attenzione alla loro provenienza – latte e panna, ad esempio, vengono dal Trentino. Oltre ad una serie di gusti classici e alla frutta, creati in linea con l’avvicendarsi delle stagioni, ci sono anche opzioni a base di stevia ...