I capolavori antichi diventano finestre sul futuro | Monica Silva e le sue rivisitazioni fotografiche in chiave pop in mostra a Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Cinquedel Quattrocento, Seicento e Settecento e, a fianco, la loro rivisitazione fotografica inpop sono protagonisti dellaArt beyond imagination dell’artista brasiliana, che apre domani, 17 novembre, a palazzo Cicogna, a. Angel Gabriel’s White Light è la rielaborazione di una scultura lignea senese del 1400, un angelo annunziante che nel corso dei secoli ha perso ali, aureola e il giglio che aveva tra le mani. Queste “mancanze” sono state lo spunto per ritrovare cio? che aveva perso. Prima l’artista lo ha impacchettato in un tessuto dorato, poi lo ha trasformato in un santino avvolto in led fluo e infine gli ha ridondato le ali ricostruendole con tessere in resina. Guardando Lo stampatore, il quadro di un pittore lombardo del Settecento, ...