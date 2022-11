House of the Dragon | Ramin Djawadi sulla colonna sonora ripresa da Il Trono di Spade

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Inof theritroviamo, compositore dell’iconicade Ildi. Nel primo episodio della serie prequel non aveva l’immancabile sigla che presenta i titoli di testa dello show., in una recente apparizione al podcast di Game of Thrones, ha parlato del perché di questa scelta e di come, successivamente, abbia deciso di riprendere la classica sigla della serie madre HBO. Durante la messa in onda della serie, quasi un decennio fa, i fan osservavano la sigla per scovare gli easter eggs che presentava l’episodio. Il compositore ha spiegato: “La sigla principale fin dall’inizio? L’intenzione è sempre stata quella di creare un filo conduttore che fosse il tema ...

Wired Italia

... ha recentemente inaugurato Kruger Shalati -Train OnBridge, un boutique hotel sui binari, ... Farm58 - Alle porte di Johannesburg, è stato recentemente Farm58: armonia con il ...... è "Modellare il futuro dell'industria dei media" (ShapingFuture ofMedia Industry). "... la "Abrahamic Family" che ospiterà una volta completato la Chiesa di San Francesco d'Assisi, la ... House of the Dragon, cosa aspettarsi dalla seconda stagione Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Guida serie TV del 16 novembre: Dr. House, Gangs of London, NCIS. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.